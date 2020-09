Anderlecht laat oog vallen op Frankfurt-verdediger Simon Falette

Tijdens de interlandbreak bestudeerde Anderlecht een tiental profielen van centrale verdedigers. Wesley Hoedt (Southampton) huren is te duur, Thomas Vermaelen is al 34 is en eveneens te prijzig. Simon Falette (28) van Frankfurt daarentegen is wel een interessante optie. De Guineeër is linksvoetig en heeft maar één jaar contract meer. In 2017 betaalde Frankfurt nog 2,7 miljoen euro voor hem aan Metz, maar nu moet hij weg. Vorig seizoen werd Falette nog een half jaar uitgeleend aan Fenerbahçe en daar speelde hij voor de coronacrisis toch dertien wedstrijden. Met zijn 1,85 meter is hij een stevige verdediger met drang naar voren.