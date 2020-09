Liverpool volgt kersvers Anderlecht-revelatie Jérémy Doku (opnieuw)

Liverpool heeft vernieuwde belangstelling voor Jérémy Doku (18). De kampioen van Engeland nodigde de Anderlecht-youngster al eens uit in 2017, toen hij nog niet tot de A-kern van paars-wit behoorde. Doku ontmoette toen onder anderen manager Jürgen Klopp en sterspeler Sadio Mane. Nu zou Liverpool de tiener willen kopen om hem nog een jaar aan Anderlecht te verhuren, net zoals Manchester City deed met Issa Kabore van KV Mechelen.

Anderlecht is op de hoogte van de interesse, maar ontkent dat er concrete onderhandelingen starten. Paars-wit wil zijn ruwe diamant liever niet verkopen. Maar gezien de moeilijke financiële situatie van paars-wit is elke speler te koop “voor de juiste prijs”. In het geval van Doku gaat het om enkele tientallen miljoenen.

