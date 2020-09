Website moet naaktbeelden van BV’s verwijderen

Een satirisch, rechts weekblad moet de expliciete naaktbeelden van drie bekende Vlamingen verwijderen op bevel van de rechter.

Advocaat Kristof Neefs had vrijdagochtend nog gemaild naar de website met de vriendelijke vraag om de foto’s die geanonimiseerd waren te verwijderen, maar die haalde de foto’s niet offline. Daarom diende de advocaat een eenzijdig verzoekschrift in bij de rechter in kort geding. De rechtbank velde het vonnis op basis van een recent artikel in het gerechtelijk wetboek, dat slachtoffers van sexting beter moet beschermen

LEES OOK. Naaktbeelden van BV’s gretig gedeeld: valt het internet te stoppen en zullen de foto’s en video’s ooit verdwijnen? (+)

Sinds ruim een week circuleren de bewuste foto’s en video’s van de drie BV’s op het internet en in verschillende WhatsApp-groepen. De beelden zijn expliciet, maar voor alle duidelijkheid: de mannen die ze maakten, doen daar op zich niets verkeerds mee. Sexting is niet strafbaar, het verspreiden van andermans naaktfoto’s zonder toestemming of buiten zijn of haar weten, is dat wél. Wie andermans naaktbeelden verspreidt zonder diens toestemming of buiten diens weten, riskeert een celstraf van zes maanden tot vijf jaar en een geldboete.