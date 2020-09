Geen Celebration, Ronald Bell van Kool and the Gang overleden

Ronald Bell, medeoprichter van Kool and the Gang, is woensdag op 68-jarige leeftijd overleden. De band is bekend door zijn als “Celebration”, “Jungle Boogie” en “Ladies’ Night”.

De man die de belangrijkste nummers van de band schreef, overleed in zijn woning op de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Foto: Rich Fury/Invision/AP

De band won in 1978 een Grammy voor hun bijdrage aan de soundtrack van de film “Saturday Night Fever” met John Travolta. De groep werd in 2018 opgenomen in de Songwriters Hall of Fame.

Ronald Bell werd geboren in Youngstown, Ohio, in 1951 en was ook bekend onder zijn moslimnaam Khalis Bayyan.