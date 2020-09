Drie doden bij bosbranden in noorden van Californië

In Butte County in het noorden van de Amerikaanse staat Californië zijn drie dodelijke slachtoffers gevallen bij de bosbranden. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd.

Het totale dodental van de bosbranden in Californië dit jaar komt daarmee op elf. Wegens de bosbranden op zo’n 300 kilometer ten noorden van San Francisco zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Volgens de brandweer zijn in de regio 2.000 gebouwen beschadigd of volledig afgebrand.

Kinderen overleden

In de staat Oregon, die ten noorden van Californië ligt, waarschuwde de gouverneur dat zij vreest voor een recordaantal doden in haar staat als gevolg van de bosbranden daar. Tot dusver zijn er in Oregon twee doden bevestigd, een 12-jarige jongen en zijn oma.

Een 1-jarig jongetje kwam om in de staat Washington. Zijn ouders liepen ernstige brandwonden op terwijl zij zo’n 200 kilometer ten oosten van de stad Seattle een inferno probeerden te ontvluchten.