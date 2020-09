Conner Rousseau zegt dat nieuwe naam ‘Vooruit’ van zijn partij niet voor verwarring gaat zorgen. “Kunstencentrum en politieke partij met zelfde naam kunnen in harmonie samenleven”

Conner Rousseau begrijpt niet dat Kunstencentrum Vooruit niet is opgezet met de nieuwe naam die hij voor de socialistische partij koos: Vooruit. Hij benadrukt ook nog eens dat het schrappen van het woord socialistisch niet het schrappen van de socialistische ideologie betekent.

“Kunstencentrum Vooruit verneemt dat de Vlaamse politieke partij sp.a haar naam wijzigt in Vooruit en betreurt dit ten zeerste. Het doet afbreuk aan onze inspanningen en zal leiden tot naamsverwarring”, schreven algemeen coördinator Franky Devos en voorzitter van de raad van bestuur Paul Teerlinck woensdagavond na de bekendmaking.

De oproep van het Kunstencrum Vooruit lijkt SP.A-voorzitter Conner Rousseau niet te raken. Hij begrijpt niet waarom Vooruit niet met de naamswijziging is opgezet. “Mensen kunnen echt het verschil zien tussen een kunstencentrum die een stevige reputatie heeft opgebouwd en een politieke beweging”, zei SP.A-voorzitter Conner Rousseau hierover op Radio 1. Hij vreest ook niet onder de indruk van de eventuele juridische stappen van Vooruit die kunnen volgen. “Que sera, sera. Ik ben overtuigd dat we in harmonie naast elkaar kunnen leven.” Rousseau benadrukte ook dat het kunstencentrum op de hoogte was over de naamsverandering van zijn partij omdat ze hier maanden geleden al samen over aan tafel zaten.

“De naam Vooruit komt trouwens uit socialistische hoek. We willen de naam net gebruiken omdat het een knipoog is naar verleden. Tegelijk drukt het ook een geloof in de toekomstig uit en betekent de nieuwe naam de start van een nieuw en groot project.” Een project met een socialistische ideologie. Want het schrappen van het woord socialistisch wil volgens Rousseau zeker niet zeggen dat de socialistische ideologie verdwijnt. “Ik zal mij altijd socialist noemen. We blijven de socialisten van Vooruit.