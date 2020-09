Proefpersoon waardoor onderzoek naar ‘ons’ coronavaccin werd stopgezet, mag ziekenhuis verlaten

De Britse vrouw waardoor het onderzoek werd stopgezet naar het coronavaccin AstraZeneca, het vaccin dat ons land bestelde, mag het ziekenhuis verlaten. Dat heeft CEO Pascal Soriot van de medicijnfabrikant AstraZeneca laten weten aan de investeerders. Het is niet de eerste keer dat on hold werd gezet.

Volgens de grote baas van AstraZeneca is bij de vrouw transversale myelitis vastgesteld, een zeldzame maar ernstige ontsteking van het ruggenmerg. “De diagnose van de vrouw is nog niet bevestigd, maar haar toestand verbetert en de vrouw zal waarschijnlijk al woensdag uit het ziekenhuis worden ontslagen”, zei Soriot tijdens een videoconferentie met zijn investeerders.

Transversale myelitis kan spierzwakte, verlamming, pijn en blaasproblemen veroorzaken. In zeldzame gevallen hebben vaccins gevallen van transversale myelitis veroorzaakt; hoewel het ook kan worden veroorzaakt door virale infecties.

Ook al MS vastgesteld bij proefpersoon

Hij bevestigde ook dat de deelnemer zeker was geïnjecteerd met het Covid-19-vaccin van het bedrijf en niet met een placebo. Soriot bevestigde ook dat het onderzoek eerder in juli een keer was stopgezet. Een deelnemer kreeg toen symptomen van een neeurologische aandoening. Bij die proefpersoon werd toen de diagnose multiple sclerose gesteld. “We nemen na onderzoek aan dat dit geen verband houdt met het coronavaccin”, stelde de CEO zijn investeerders gerust.