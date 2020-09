Tijdens deze telefoongesprekken geeft Trump toe dat hij het coronavirus minimaliseerde: “Ik wil geen paniek creëren”

In februari en maart belde president Trump met de bekende journalist Bob Woodward voor een interview. Tijdens die gesprekken, die op de redacties van CNN en The Washington Post terechtkwamen, geeft Trump toe dat hij de Amerikaanse burgers bewust misleidde over het coronavirus. “Ik minimaliseer het nog steeds”, aldus Trump tijdens het gesprek in maart. “Omdat ik geen paniek wil creëren.”

LEES OOK. Trump geeft toe dat hij Amerikanen bewust misleidde over coronavirus: “Ik heb het geminimaliseerd”

Nadat de telefoongesprekken werden gepubliceerd, waren ze hét onderwerp tijdens de persconferentie op het Witte Huis woensdag. Woordvoerster Kayleigh McEnany werd op de rooster gelegd door de aanwezige journalisten, maar maakte zich sterk dat “de president nooit gelogen heeft over het coronavirus tegen de Amerikaanse bevolking”.

(Lees verder onder de video)

Video: White House

“Deze president werd toen met torenhoge uitdagingen geconfronteerd en dan is het belangrijk om vertrouwen en kalmte uit te stralen”, klonk het nog. “Op een dag zal het coronavirus verdwijnen, ik denk dat we dat allemaal kunnen hopen. We krijgen een vaccin omdat de president door de bureaucratie raast om een veilig en efficiënt vaccin te verkrijgen.”