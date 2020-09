Paus Franciscus: “Culinair en seksueel plezier is goddelijk”

Paus Franciscus veroordeelt de menselijke en vleselijke geneugten niet. “Genot komt rechtstreeks van God”, zegt hij in een nieuw boek dat pas is verschenen.

“Het genot komt rechtstreeks van God. Het is niet katholiek, niet christelijk, ook niets anders, het is gewoonweg goddelijk. Het plezier van eten dient om je in goede gezondheid te houden. Seksueel genot bestaat om de liefde mooier te maken en het voortbestaan ??van de mens te garanderen”, zegt de paus van Argentijnse afkomst.

“De Kerk heeft onmenselijk, grof, vulgair genot veroordeeld, maar aan de andere kant heeft ze altijd menselijk, nuchter, moreel genot aanvaard”, zegt de paus. “God heeft het genot geschapen en dat moeten we inzien. Een onverdraagzame moraal, die het bestaan van genot verwerpt, wil ik niet. Dat is een foute interpretatie van de christelijke boodschap.” In het boek staat dat die onverdraagzame moraal heel wat schade heeft berokkend, wat tot op vandaag is te voelen.

Het boek ‘TerraFutura, gesprekken met paus Franciscus over integrale ecologie’ is geschreven door de oprichter van de Slow Food-beweging Carlo Petrini.

Ga en vermenigvuldig u dus of eet alleszins iets goddelijk lekkers. Het is met de toestemming van de paus.