Waasland-Beveren in vergevorderde gesprekken met Amerikaanse overnemer

Waasland-Beveren voert verregaande onderhandeling met het Amerikaanse Bolt Football Holdings.

De kogel is nog niet door de kerk, maar de Belgische eersteklasser hoopt de gesprekken voor het aankomende weekend af te handelen en op de aandeelhoudersvergadering te brengen.

De Amerikanen die de club willen overnemen, zijn geen doetjes. David Blitzer is een miljardair die mede-eigenaar is van Crystal Palace (Premier League), Philadelphia 76’ers (NBA) en New Jersey Devils (NHL). Jahm Najafi, die aandelen heeft in de Phoenix Suns (NBA), en Jeffrey Mooraad participeren via de holding MSP Sports Capital. De Amerikanen bieden zo’n 8,5 miljoen euro, een bedrag dat nog kan oplopen.

Onder andere voorzitter Dirk Huyck zou aan boord blijven bij Waasland-Beveren, dat begin deze maand met Miguel Torrecilla (50) een nieuwe sportief directeur aanstelde. Dat wees erop dat de Amerikaanse kandidaat-investeerders in poleposition liggen op de Freethiel. Tussendoor haakte een Duitse kandidaat-overnemer af.