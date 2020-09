België grote voorbeeld voor Britse coronabubbels. Britse regeringsadviseur noemt ons land “stichtend voorbeeld” van goede corona-aanpak

De Britse epidemioloog en medisch adviseur van de Britse regering Chris Whitty wil de corona-aanpak in de UK spiegelen aan dat van ons land. Vanaf volgende week mag je aan de andere kant van het Kanaal niet met meer dan

“Als je snel en resoluut handelt zoals België deed toen halfweg de zomer de cijfers stegen,dan is er een redelijke kans is om de curve onder controle te krijgen.” In een adem vernoemde hij Frankrijk en Spanje als voorbeelden van wat er kan gebeuren als regeringen niet ingrijpen. “Zij bevonden zich een maand geleden in een vergelijkbare positie als het Verenigd Koninkrijk, maar daar schieten het aantal besmettingen nog steeds hoog de lucht in.”

Foto: AFP

Chris Whitty, het Britse equivalent van Erika Vlieghe en Marc Van Ranst , bewierookte onze aanpak tijdens een persconferentie in Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson. Die verbiedt zijn landgenoten vanaf maandag om nog met meer dan zeven samen te komen, een regel die zowel voor binnen als buiten geldt. Een maatregel die heel goed op onze bubbels gelijkt. En er zijn nog meer Belgische maatregelen die worden gekopieerd door de Britten. Zo zul je er in de horeca ook je naam moeten achterlaten en overwegen ze een avondklok in te voeren zoals Antwerpen deed.