Bart De Pauw moet naar de rechter: “Al die sms’en gaan voorgelezen worden. Dat wordt pijnlijk”

Tv-presentator Bart De Pauw moet zich verantwoorden voor de rechtbank, zoveel is zeker nu. De betichtingen: belaging, stalking dus, en digitale overlast. In onze podcast Stemmen van Assisen, die start met een nieuw seizoen, blikken reporters Cedric Lagast en Pieter Huyberechts vooruit. Wat mogen we verwachten van dit proces, dat geen van beide kampen eigenlijk wilde? Waarom liep de bemiddeling tussen De Pauw en de actrices spaak? En zullen de actrices zich kenbaar moeten maken? “Eén ding is alvast duidelijk: die sms’en zullen allemaal voorgelezen worden. En dat wordt bijzonder pijnlijk.”