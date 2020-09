Real-fans willen concurrent in de basis, Madrileense pers stort zich op Eden Hazard: “Wat is er aan de hand?”

Geen Eden Hazard tijdens de Nations League-wedstrijden van de Rode Duivels tegen Denemarken (0-2) en IJsland (5-1). Tot frustratie van Real Madrid, zo blijkt.

Een dag na de makkelijke zege tegen IJsland schreef AS al dat Real Madrid “boos” is op Hazard omdat hij niet speelde bij de Rode Duivels. “Het grappige is dat Hazard overwoog om geen gevolg te geven aan de oproep van de Belgen”, aldus de Madrileense krant. “Hij zag namelijk hoe Luka Modric en Martin Ödegaard pasten voor de interlandperiode, en hij kende de plannen van Thibaut Courtois. Uiteindelijk werd hij overtuigd door Roberto Martinez, dat hij met de Duivels de best mogelijke voorbereiding kon hebben op de start van de competitie. Maar uiteindelijk speelde hij geen enkele minuut, wat ze in Madrid niet graag zagen en terwijl komend seizoen alle ogen op hem gericht zijn.”

“Ik wou geen onnodig risico nemen met Eden”, bekende bondscoach Roberto Martinez. “Medisch gezien is hij in orde, maar hij heeft geen wedstrijdritme. Het zou geen goeie beslissing geweest zijn hem te laten starten. Daarnaast was het wel belangrijk om onze kapitein bij de groep te hebben.”

Maar daar namen ze in Spanje geen genoegen mee want Hazard sierde donderdag de voorpagina’s van AS én Marca, de Madrileense huiskrant. “Wat is er een de hand met Hazard?” en “Onder de loep” zijn de titels in de Spaanse hoofdstad.

Achtervolging

In Madrid zijn er dan ook van overtuigd dat het beter was geweest voor Hazard om in Spanje te blijven in plaats van af te reizen naar het kamp van de Rode Duivels. Kwestie van te kunnen werken aan het herstel van zijn enkel.

“Het is nu aan Zinédine Zidane om te beslissen want hij met Hazard moet aanvangen”, aldus Marca. “In theorie keert hij vrijdag terug om de voorbereiding te starten. Thibaut Courtois keerde al op 4 september terug naar Madrid, ook zonder te spelen voor België. Al was dat door een overeenkomst tussen Zidane en Martinez, en niet omwille van voetbalredenen. Hazard zal nu terugkeren zonder één minuut gespeeld te hebben en dat amper tien dagen voor de start van het nieuwe seizoen. Na een teleurstellende campagne, waarin hij geplaagd werd door blessures en slechts één keer scoorde, moet Hazard nu dus al de achtervolging inzetten op zijn ploeggenoten. Iedereen hoopt dat de superster zich dit seizoen kan herlanceren.”

Maar ook dan zien ze in Spanje een probleem. “Binnen twee of drie weken zal Hazard zijn optimale vorm hoogstwaarschijnlijk terugkrijgen, precies het moment waarop hij zich opnieuw bij de Rode Duivels moet melden voor wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland (8 oktober), Engeland (11 oktober) en IJsland (14 oktober). Daarna speelt Real Madrid tegen Real Sociedad, Betis, Valladolid en Levante.”

Tussendoor kozen ruim 78 procent van bijna 30.000 stemmers bij AS voor Vinicius Junior in de Madrileens basiself, tegenover slechts 21 procent voor Hazard.