De laatste zitting in de zaak-Boël: mag Delphine zich voortaan prinses noemen? En zal ze erven van koning Albert?

Donderdag om 14 uur staat bij het Brusselse hof van beroep de laatste zitting in de zaak-Delphine Boël op de rol. De advocaten van beide partijen kunnen een laatste keer hun zeg doen. Maar wacht eens… Koning Albert had toch al toegegeven dat hij haar biologische vader is? Wat staat er dan nog op het spel? Onze royaltywatcher Wim Dehandschutter legt uit wat al vastligt en wat er nog dient uitgeklaard.