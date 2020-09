Verdediging duivelskoppel op assisenproces: “Gerecht speelde bewijsmateriaal kwijt”

/ Bredene - “Het gerecht speelde bewijsmateriaal kwijt.” Dat zeiden de advocaten van Jean-Claude Lacote (54) op de preliminaire zitting van het tweede assisenproces over de moord op Marcus Mitchell in 1996. Lacote en zijn ex-vrouw Hilde Van Acker (57), samen beter bekend als het Duivelskoppel, werden in 2011 al tot levenslang veroordeeld voor die moord omdat ze op hun eerste proces verstek gaven.

Advocaten Filip De Reuse en zijn confrater Bram Casier van Jean-Claude Lacote gooiden op de preliminaire zitting van het assisenproces, een formele inleidende zitting, een klein bommetje. Het duo hekelde het feit dat het gerecht twee belangrijke bewijsmaterialen kwijtspeelde: tapes met verhoren die Hilde Van Acker (56) stiekem opnam tijdens haar ondervragingen en de kogels waarmee de Britse zakenman Marcus Mitchell (44) werd doodgeschoten. “Cruciale stukken die in beslag genomen werden in het kader van het onderzoek, zijn verdwenen”, pleitten De Reuse en Casier. Hij wilde een tegenexpertise laten doen op de kogel.

Al had openbaar aanklager Yves Segaert Vandenbussche zijn antwoord klaar: “De tapes werden vernietigd omdat het nevendossier verjaard was. Wij zijn ook geen containerpark, dat dossier is in 2015 vernietigd. Die rugzak is vernietigd in 2018.” De kogels liggen volgens hem al bijna 24 jaar op het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). De advocaten bleven volhouden dat de kogels onvindbaar zijn. Ze liggen volgens de verdediging noch op de griffie noch bij het NICC.

Voorzitter Bart Meganck zal op 24 september uitspraak doen over de argumenten die de verdediging heeft opgeworpen. Diezelfde dag wordt ook het arrest over de samenstelling van de getuigenlijst uitgesproken. Wellicht zullen eind november ongeveer 60 getuigen gehoord worden.

De feiten

Eind mei 1996 werd het levenloze lichaam van Marcus Mitchell aangetroffen in de duinen van De Haan. De Brit was vanop enkele centimeters afstand afgemaakt met twee kogels in het hoofd. De speurders ontdekten dat het slachtoffer een grote som geld zou geleend hebben aan Lacote en Van Acker. Met die 300.000 pond zouden ze zogezegd een lucratieve deal sluiten in Libië.

Hilde Van Acker en haar Frans-Ivoriaanse partner Jean-Claude Lacote werden snel opgepakt, maar kwamen eind 1996 op vrije voeten. Sindsdien bleven ze uit de greep van het Belgische gerecht. Op 15 december 2011 werden ze door het hof van assisen in Brugge bij verstek veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op Marcus Mitchell. Pas eind november 2019 konden ze in Abidjan ingerekend worden.