Aantal coronabesmettingen weer in stijgende lijn: raken we vooral op het werk en op school besmet? Of is er iets anders aan de hand?

Het aantal besmettingen met het coronavirus gaat weer in stijgende lijn in ons land. Dagelijks testen nu zo’n 510 mensen positief. Die besmettingen doen we voornamelijk op het werk of op school op, en geven we door aan onze gezinsleden. Dat blijkt uit een eerste analyse van Het Agentschap Zorg en Gezondheid. Biostatisticus Geert Molenberghs betwijfelt dat en ziet een andere oorzaak.