Nacer Chadli naar Turkse kampioen Basaksehir: club lanceert meteen supporterslied in video

Nacer Chadli speelt de komende twee seizoenen voor de Turkse kampioen Basaksehir. De Rode Duivel werd donderdag officieel aangekondigd, met een bijhorend supporterslied.

De aankondiging van de nieuwe nummer 11 van Basaksehir:

Vorig seizoen werd Chadli nog uitgeleend aan Anderlecht waar hij vaak uitblonk, maar ook blessuregevoelig bleek te zijn. Hij was graag in België gebleven en stond ook op de lijst van Antwerp en Club Brugge, maar hij was te duur. Bij Monaco lag hij nog één jaar vast, maar daar moest hij weg.

Basaksehir, een club uit Istanbul die opgericht werd in 1990, werd vorig seizoen voor het eerst landskampioen van Turkije. Het werd daarnaast in de 1/16de finales van de Europa League uitgeschakeld door FC Kopenhagen. Bij Basaksehir spelen bekende namen als Martin Skrtel (ex-Liverpool) en Demba Ba (ex-Moeskroen). Eerder kwamen onder anderen Rafael (Lyon) en Berkay Özcan (Hamburg) de rangen versterken.

We kennen de Turkse club ook van de Champions League-kwalificaties in 2017. Toen schakelde Basaksehir Club Brugge uit in de derde voorronde: 3-3 heen en 2-0 terug.