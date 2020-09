Grote Coronastudie: “Meer dan de helft van de leerlingen en hun ouders wil af van het mondmasker in de klas”

Uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen blijkt dat meer dan de helft van de leerlingen en hun ouders wil af van het mondmasker in de klas. En de overgrote meerderheid wil zich nog steeds laten vaccineren, ondanks de steeds vaker opduikende antivaxberichten, al neemt hun aantal licht af.

Bij leerlingen en hun ouders zijn ongeveer een op drie voorstander van de mondmaskerplicht. De rest is tegen of heeft geen mening. “Het verhindert de interactie en het verlaagt de concentratie”, zijn de belangrijkste argumenten contra het masker. Opvallend: meer dan de helft van de – kleine groep deelnemende – leerlingen zegt dat een masker toch geen nut heeft. Die mening wordt veel minder gedeeld door ouders en mensen die in het onderwijs werken. Niet helemaal verrassend zijn mensen werkzaam in het onderwijs de grootste voorstander van het verplicht dragen van een mondmasker: net iets meer dan de helft geeft dat aan.

De bereidheid tot vaccineren neemt licht af

“De vraag werd al meerdere keren gesteld binnen de Grote Coronastudie”, legt prof. Thomas Neyens (UHasselt/KU Leuven) uit. “Waar einde juli nog 87,6 procent zei zich zeker of waarschijnlijk te laten vaccineren, is dat nu gedaald naar 76,6 procent. De groep die zich zeker of allicht niet zal laten inenten, wordt wat groter: van 4,8 naar 9,5 procent. Allicht speelt het toenemende aantal antivaccinatieboodschappen hier een rol.”

Hoewel de enquête werd afgenomen voor de ontwikkeling van het vaccin van AstraZeneca on hold werd gezet om een mogelijke nevenwerking te onderzoeken, gaven drie respondenten op vier ook al aan dat ze (eerder) akkoord gingen met de stelling dat nieuwe vaccins gepaard gaan met meer risico’s. Net iets meer dan de helft geeft ook aan bezorgd te zijn over eventuele ernstige bijwerkingen van een vaccin.

Testen en quarantaine

Deelnemers in de leeftijdscategorie 18-35 jaar en 36-65 jaar laten zich duidelijk vaker testen op Covid-19. “Niet verwonderlijk zijn dit de leeftijdscategorieën waarbinnen momenteel de meeste besmettingen worden vastgesteld”, klinkt het bij de onderzoekers. Uit de resultaten van de Grote Coronastudie blijkt verder dat 131 deelnemers gedurende de laatste twee weken minstens een dag in quarantaine moesten: we zien dat de 70 respondenten die in contact kwamen met een besmette persoon, zich beter aan de quarantaineregels lijken te houden dan de 61 deelnemers die uit een rode zone terugkeerden.

De Grote Coronastudie wordt om de twee weken georganiseerd. Op dinsdag 22 september kan ze dus opnieuw in vier talen worden ingevuld, en dat weer tussen 10 en 22 uur.