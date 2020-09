Na dodelijke explosie vorige maand, treft nu grote brand de haven van Beiroet

Iets meer dan een maand nadat een enorme explosie de haven en een omliggende woonwijk van de Libanese hoofdstad verwoestte, woedt nu een enorme brand in de haven. Een voorraad olie en banden gaat er in vlammen op.

De brand die uitbrak in de belastingvrije zone van de haven zorgt voor een enorme opstijgende rookkolom. De eerste videobeelden tonen ook de paniek. Havenarbeiders rennen het havengebied uit en overal weerklinkt de waarschuwing dat mensen moeten vluchten.

Brandweerlieden proberen de brand in de haven te blussen met de hulp van een blushelikopter.

LEES OOK. Hoe mirakelbaby George de ontploffing in Beiroet overleefde: een straaltje hoop tussen puin (+)

Ongeveer 190 mensen kwamen om bij de explosie van vorige maand en een deel van Beiroet bij de haven werd verwoest. De explosie werd veroorzaakt door een enorme voorraad ammoniumnitraat die jarenlang in slechte staat in de haven had gestaan.