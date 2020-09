Slovaakse president wil eigen expert naar ons land sturen: “Verontrustend dat de dood van Chovanec niet naar behoren is onderzocht”

President Zuzana Caputová van Slovakije wil een eigen expert naar ons land sturen om deel uit te maken van het onderzoeksteam in de zaak van Jozef Chovanec. Intussen tekende het Slovaakse parlement een verklaring waarin ze vragen dat de Slovaakse regering er alles aan doet om hun Belgische collega’s te overtuigen om de betrokken agenten voor de rechter te krijgen.

“Onze betrokken instanties in België zijn vanaf het prille begin actief bezig geweest met de zaak”, zegt de president. “Het is verontrustend dat de dood van de Slovaakse burger Jozef Chovanec in België in februari 2018 sindsdien niet naar behoren is onderzocht.” Daarna opperde ze het idee van een Slovaakse expert die wordt toegevoegd aan het onderzoeksteam. “Ik ben ervan overtuigd dat deze stap de betrouwbaarheid van het onderzoek in de ogen van het Slovaakse en Belgische publiek kan helpen vergroten. Ik zal de Belgische zijde vragen om dit verzoek, dat van de nabestaanden komt, in overweging te nemen.”

Voor de rechter

Intussen vragen parlementsleden van de Slovaakse regering om informatie van het Belgische onderzoek in te winnen en voor te leggen aan het parlement. De parlementsleden willen ook dat de Slovaakse regering alle diplomatieke middelen aanwendt om de betrokken Belgische politieagenten voor de rechter te brengen.