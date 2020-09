Clement heeft goed nieuws over Mechele, maar prikt naar Belgische bond: “Nog geen enkele besmetting bij Club Brugge”

Goed nieuws over Bradon Mechele: de Rode Duivel, die in quarantaine zit met een coronabesmetting, voelt zich kerngezond. Zaterdag mag hij wel nog niet aantreden. Philippe Clement wees nogmaals op het feit dat er binnen de muren van het Belfius Basecamp nog geen enkele besmetting was. “Maar we moeten de regels opvolgen”, aldus Clement.

Kerngezond thuiszitten, dat is niets voor een trouwe soldaat als Brandon Mechele. De Rode Duivel zit nog steeds in quarantaine na een coronabesmetting en de verdediger mag zaterdag niet aantreden. Symptomen heeft hij echter niet.

“Brandon voelt zich heel goed en is niet ziek. Dus dat is positief. Maar hij moet binnen blijven en dat is heel vervelend. Zeker voor hem. Als je twee uur traint, doet hij er liever drie. Maar dat zijn nu de regels en die moeten we opvolgen”, aldus Clement.

Opvallend: de Brugse coach benadrukte dat er bij Club Brugge nog géén coronabesmetting was voorgekomen. Op die manier wijst hij vooral naar de nationale ploeg. Enkele jeugdspelers testten ook positief na een uitje bij de Belgische U17. “We zijn al zes maanden goed bezig: in het Belfius Basecamp deed er zich geen enkel geval voor”, aldus Clement stellig.

Foto: BELGA

“We zijn heel blij met terugkeer van supporters”

Half september wacht Club Brugge nog steeds op een eerste puntje thuis. Het verloor eerder achter gesloten deuren tegen Charleroi en Beerschot. Zaterdag tegen Waasland-Beveren liggen de kaarten anders: er mogen opnieuw een kleine 10.000 supporters binnen in Jan Breydel.

“We zijn heel blij”, aldus Clement. “Dit wordt een heel groot verschil. Ik kreeg ook veel berichten van mensen die blij zijn dat ze opnieuw naar de match mogen komen. Of er geen raar sfeertje zal hangen? Er zal alleszins veel meer sfeer zijn dan de afgelopen weken. De mensen wachten al zes maanden op een wedstrijd in het stadion, dus ik denk dat sommigen nog harder zullen roepen. Anderzijds willen we onze sterke thuisreputatie opnieuw bevestigen. We waren enorm teleurgesteld na die twee vorige wedstrijden. Dat we daarom niet mogen verliezen tegen Waasland-Beveren? Het kan wel, maar het mag niet, neen. Het blijft voetbal.”

“Zoek eens op welke spelers ik goed vond bij Antwerp”

En het is ondertussen een beetje afgezaagd, maar Club wacht nog steeds op een eerste zomertransfer. De afgelopen dagen dook de naam van Wesley Hoedt op bij Club Brugge. Zoals steeds liet Clement niet in zijn (transfer)kaarten kijken.

“Je weet dat ik niet praat over spelers die eventueel in de belangstelling staan van Club Brugge”, klonk het, al verwees Clement wel onrechtstreeks naar het feit dat er wel degelijke interesse is voor Hoedt. “Vorig jaar hebben jullie mij gevraagd welke spelers ik goed vond bij Antwerp. Zoek dat eens op, en je hebt misschien een antwoord.”