Binnenkort Legoland in België? “Onderhandelingen aan de gang”

Merlin Entertainments en de Waalse regering praten over de komst van een Legoland-pretpark op de vroegere site van Caterpillar in Gosselies. Dat heeft Waals minister van Economie Willy Borsus donderdag bevestigd.

In een mededeling bevestigt Borsus een bericht van LN24 en l’Echo dat de Waalse regering en de Britse entertainmentgroep Merlin Entertainments onderhandelen over de komst van Legoland naar de deelgemeente van Charleroi. De gesprekken bevinden zich wel nog maar in de studiefase, nuanceert Borsus.

Borsus heeft al contacten gehad met Merlin en er zijn vergaderingen met investeringsmaatschappij Sogepa, exportagentschap Awex en de stad aan de gang. Hij merkt echter op dat er wereldwijd verschillende sites azen op de komst van het attractiepark. “Grote projecten lokken eist veel werk, onderhandelingen en subtiliteit”, onderstreept hij.

Zo neemt de reconversie van de vroegere site van Caterpillar een nieuwe wending. In oktober 2018 werd nog met grote trom de komst van de Chinese fabrikant van elektrische wagens Thunder Power aangekondigd. Het Chinese bedrijf zou er de kleine stadsauto “Chloé” gaan bouwen en potentieel honderden jobs kunnen creëren, maar het project bleef ter plaatse trappelen.

Borsus bevestigt nu ook dat Thunder Power “niet meer de prioriteit” heeft. “Wallonië heeft steeds sterke projecten die jobs opleveren willen helpen op deze site, maar het herhaaldelijke uitstel, zelfs al kunnen bepaalde beslissingen in het licht van de coronacrisis gerechtvaardigd zijn, maakt dat het project vandaag niet meer de prioriteit heeft”, legt de minister uit.