Alweer slecht nieuws voor Marc Brys en OHL: “Ziekenboeg loopt nog niet leeg, integendeel”

Marc Brys heeft het al vaak gezegd en ook wij hebben het al een paar keer geschreven, dat het wel eens zal ophouden met die blessures bij OHL. Maar dat moment is nog niet meteen in zicht, zo blijkt nu er alweer slecht nieuws komt uit Leuven. Malinov is met een probleem teruggekeerd van de Bulgaarse nationale ploeg en het verdict voor Aguemon valt zwaar uit. Zaterdag komt Standard naar Leuven.

“De ziekenboeg loopt nog niet meteen leeg, integendeel”, jammert Marc Brys. Duplus, Schuermans, Tshimanga en Kehli waren al lange tijd out. Daar komt nu Aguemon bij, die na een knieoperatie minstens drie maanden aan de zijlijn staat. Bovendien is Malinov niet zonder zorgen teruggekeerd uit Bulgarije. “Hij is uitgegleden op een nat veld en sukkelt met de adductoren”, aldus Brys. “Hij heeft niet getraind en is onzeker voor Standard zaterdag.”

Ook Ngawa en Maertens, beiden stilaan aan de beterhand, zijn nog onzeker voor Standard. Schuermans, die een jaar aan de kant staat, komt volgende week voor het eerst weer naar de club om zijn revalidatie op te starten.

Brys trekt zich ondanks alle ellende op aan het publiek, waar OHL zaterdag voor het eerst op kan rekenen. “Ik verwacht absoluut dat het een verschil maakt. Jammer dat het maar 2.000 man wordt, maar het is toch een goeie zaak. Je zag de laatste weken dat de thuisploegen het zonder hun publiek niet goed deden, maar met de twaalfde man wordt het een ander verhaal. We hebben zelf thuis maar één op zes, dat moet nu beginnen beteren”, besluit de OHL-coach.