Ouders kunnen via online rekentool voortaan zelf berekenen hoeveel alimentatie ze zouden moeten betalen

Rob Hobin, eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, heeft donderdag in Brussel een nieuwe online rekentool voorgesteld waarmee ouders nu ook zelf de onderhoudsbijdrage voor kinderen kunnen berekenen. De rekentool heeft als doel om uniformiteit te creëren en conflicten tegen te gaan.

De lancering van de tool op nationaal niveau is tegelijkertijd de start van een een fase waarbij ouders zelf suggesties of opmerkingen kunnen achterlaten na het berekenen van hun persoonlijk resultaat. In een laatste fase zal de werkgroep van familierechters de rekentool indien nodig nog aanpassen aan de hand van de verzamelde feedback.

Initieel was de tool ontstaan als een rekenkundig hulpmiddel voor familierechters, want de roep naar uniformiteit en voorspelbaarheid bij de berekening van kinderalimentatie bestaat al lang. Het is een werkgroep van Vlaamse familierechters die alle parameters uitwerkte. “Soms zagen we in gelijkaardige gevallen verschillen van 40 tot 50 euro, simpelweg omdat we andere gewoontes hebben aangeleerd. Daar willen we vanaf”, vertelt eerste voorzitter Hobin.

Bij het gebruik van de tool vullen ouders het online formulier zo volledig mogelijk in via de weergegeven paramaters. In de eerste plaats wordt er gevraagd naar het netto-inkomen en aanvullende voordelen zoals een bedrijfswagen of maaltijdcheques. Vervolgens komt aan bod in welke verhouding de kinderen bij de moeder of vader verblijven en hoe het staat met de huisvestingskosten van de ouders. Aan de hand van deze en nog andere parameters wordt er dan een uniforme onderhoudsbijdrage berekend. Naast het invulformulier is steeds een helpfunctie met uitleg beschikbaar.

De rekentool is beschikbaar in het Nederlands en het Frans via alimentatie.rechtbanken-tribunaux.be.