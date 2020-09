Warme nazomer op komst met temperaturen tot 31 graden

Laat de barbecue nog maar wat staan en berg die ligzetels nog niet op, want er komt een aangenaam nazomertje aan met temperaturen tot 30 of zelfs 31 graden op maandag en dinsdag. Mogelijk worden zelfs dagrecords gebroken.

Vandaag, donderdag, is het al aangenaam fiets- en wandelweer. En dat wordt er alleen maar beter op de komende dagen.

Zaterdag kan er nog wat bewolking hangen, vanaf zondag klaart het helemaal op en zijn we vertrokken voor een paar stralende nazomerdagen.

Zondag wordt het al 25 graden. Maandag wordt het zonnig en zomers warm met maxima tussen 25 en 30 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidoost, zegt het KMI.

Ook dinsdag blijft het zomers met maxima tussen 26 en 31 graden. De onstabiliteit neemt wel geleidelijk toe, en tegen de avond of dinsdagnacht is een lokale onweersbui niet uitgesloten.

“Het is niet uitgesloten dat er een dagrecord sneuvelt, maar het wordt zeker niet de meest laattijdige tropische dag sinds de waarnemingen. Ook 2016 kregen we in dezelfde periode zo een nazomer met temperaturen tot 31,2 graden op 13 september”, zegt weerman David Dehenauw.

Smeren is de boodschap voor wie in de zon loopt, want al is het geen hoogzomer meer, toch kan je ook midden september nog altijd verbranden. Aan zee wordt het iets koeler.

Woensdag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele buien, eventueel met onweer. Met maxima rond 25 graden wordt het geleidelijk minder warm. Maar de temperaturen blijven wel aangenaam voor de tijd van het jaar.