Antwerp geeft vijf jeugdspelers een profcontract

Antwerp heeft donderdag bekendgemaakt vijf jeugdspelers te belonen met een profcontract. Alle spelers werden geboren in 2003. Het gaat om verdediger Zeno Van den Bosch, middenvelder Kenneth Bedie Boakye en aanvallers Abdel-Malik Aziz, Dieter Vanhees en Edon Murataj.

De Great Old begon het seizoen onder nieuwe coach Ivan Leko uitstekend met bekerwinst tegen landskampioen Club Brugge. In de competitie was de start een pak minder met 4/12. Zondag wacht op de vijfde speeldag een verplaatsing naar Sint-Truiden.