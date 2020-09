Spelers van Werder Bremen gaan akkoord met nieuwe salarisverlaging

De spelers van Bundesliga-club Werder Bremen zijn donderdag akkoord gegaan met een tweede salarisverlaging sinds de start van de coronapandemie. “We zijn blij dat we voor de start van de competitie een oplossing hebben kunnen vinden”, reageerde sportdirecteur Frank Baumann.

De groenhemden gaven geen details over de loonsverlaging mee. Baumann gaf wel mee dat de spelers zelf een voorstel deden. “Het team wilde zelf een bijdrage leveren aan de financieel moeilijke situatie van de club”, aldus de sportdirecteur.

Werder Bremen maakte eerder bekend een verlies van dertig miljoen euro in te calculeren omwille van de coronacrisis. De club kon in het voorbije seizoen maar ternauwernood de degradatie vermijden. Bij een eerste salarisverlaging eind maart gingen de spelers akkoord twintig procent van hun loon te laten vallen. Dat volstond echter niet voor de club.

Verdediger Nicklas Moisander gaf aan dat de spelers op de hoogte waren van de financiële problemen bij de club. “Daarom besloten we onze bijdrage te leveren, net zoals we vorig seizoen ook deden”, aldus de Finse international. “Bij zulke beslissingen moet elke speler akkoord zijn. Het proces was niet makkelijk, maar we zijn blij een oplossing te hebben gevonden.”