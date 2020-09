Apocalyptische taferelen: San Francisco kleurt donkeroranje

Een opmerkelijk tafereel in San Francisco: de stad in Noord-Californië wordt gehuld in een dikke, oranje laag smog: “Het lijkt wel het begin van de apocalyps.”

Door de rook van de hevige bosbranden in het westen van de Verenigde Staten, is de lucht er donkeroranje gekleurd. De bosbranden in Californië zorgen ervoor dat duizenden mensen moeten evacueren. De ravage is intussen enorm: honderden gebouwen zijn beschadigd door het vuur, duizenden hectare land en bos zijn verwoest. Elf mensen zijn omgekomen.

Ook de naburige staten, Oregon en het hogergelegen Washington krijgen al te maken met bosbranden. In Oregon zijn verschillende steden volledig uitgebrand en vielen er al twee doden.

Woensdag werd duidelijk dat een ‘gender reveal’-feestje de oorzaak is van de bosbranden.

