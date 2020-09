Minister Dalle over verspreiden van naaktfoto’s BV’s: “Dit is ongehoord, we moeten dit veroordelen”

Ongehoord, noemt minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) het dat naaktfoto’s en -video’s van drie BV’s die verspreid worden via websites en berichtendiensten. “De foto’s en video’s behoren tot de privésfeer van deze mensen. Zij die de beelden verspreiden begaan een misdrijf. Het delen van dergelijke foto’s is een misdrijf en dus strafbaar”, schrijft hij op zijn website.

“De afgelopen weken circuleren er pikante foto’s en videofragmenten van enkele Vlaamse BV’s via het internet. De beelden worden verspreid via WhatsApp-groepen en zijn al enkele weken het voorwerp van gegniffel, rode oortjes en wenkbrauwengefrons. Misschien had u verwacht toen u op dit artikel klikte dat ik mij als Vlaams minister van Media hierover zou uitspreken. Dat ik al dan niet het gedrag van deze mensen zou veroordelen of grote uitspraken zou doen over hun werkgevers en hun publieke rol. In dat geval moet ik u teleurstellen en eerlijk zeggen: het zijn simpelweg mijn zaken niet”, schrijft Dalle op zijn website. “De foto’s en video’s behoren tot de privésfeer van deze mensen. Zij die de beelden verspreiden begaan een misdrijf. Het delen van dergelijke foto’s is een misdrijf en dus strafbaar. Voor dit soort van gedrag geldt maar één woord: ongehoord.”

Hij waarschuwt de mensen die dergelijke privébeelden doorsturen. “In sommige gevallen drijft dit slachtoffers mee tot het begaan van wanhoopsdaden. Denken we maar terug aan het verschrikkelijke verhaal van Maëlle. Het veertienjarige meisje uit Charleroi dat begin dit jaar uit het leven stapte toen enkele filmpjes en video’s van haar werden verspreid. Dit zijn geen zaken om licht over te gaan. Het zijn gebeurtenissen die leiden tot onpeilbaar verdriet”, aldus Dalle.

De minister vindt dat het aan ieder van ons is “om mensen die meewerken aan het verspreiden van dergelijke beelden en het in de hand werken van cyberpesten streng te veroordelen”.

Zit je met vragen over zelfdoding? Neem dan contact op met de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be. Speciaal voor jongeren is er ook Awel, op 102 of www.awel.be.