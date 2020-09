Ook Antwerp mag weer fans ontvangen: 4.000 zitjes én Tribune 2 tijdelijk weer open

Met wat vertraging heeft nu ook Antwerp FC een go gekregen om zijn eerstkomende thuiswedstrijd tegen KAS Eupen (20 september) voor publiek te spelen. De Great Old rekent tegen de Oostkantonners, en de daaropvolgende thuisduels, op 4.000 fans. De mythische Tribune 2 gaat tijdelijk weer open.

De veiligheidsdiensten en bevoegde instanties gaven Antwerp donderdag de goedkeuring om 4.000 supporters (3.250 gewone abonnees en 750 businessklanten) op de Bosuil te ontvangen. “Dit protocol garandeert voldoende veiligheid voor de supporters”, aldus Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

Om de terugkeer van de achterban georganiseerd te krijgen, zal Antwerp Tribune 2 tijdelijk heropenen, tot de nieuwe Tribune 4 gebruiksklaar is. Volgende week donderdag zal de stad Antwerpen een finale keuring van T2 doorvoeren. De mythische, weliswaar afgeleefde, sfeertribune werd eind vorig seizoen gesloten.

Bosuilbubbels

RAFC zal met Bosuilbubbels van maximaal vijf volwassen abonnees werken. Die kunnen aangevuld worden met jongeren onder de twaalf, ten minste als het gaat om kinderen die aan het account gelinkt zijn en ook in het dagelijkse leven tot die bubbel behoren. Een Bosuilbubbel kan bijvoorbeeld bestaan uit 5 volwassenen en 3 kinderen jonger dan 12, of uit 4 volwassenen en 4 kinderen jonger dan 12.

De bubbel kan vanaf 10 september aangemaakt worden via de ONE account, op rafc.be of de RAFC-app, en dat tot 16 september. Uit alle aangemaakte bubbels zal het ticketingsysteem willekeurige automatische selectie maken. Belangrijk om weten: je kan je Bosuilbubbel niet opgeven voor één enkele wedstrijd.

Wat als je er dit keer naast grijpt?

Tot aan de winterstop zijn er acht thuiswedstrijden. Het automatisch selectiesysteem is zo geprogrammeerd dat elke Bosuilbubbel een thuismatch tegen Club Brugge, Standard, KV Mechelen of Beerschot kan meepikken. (Volgens de richtlijnen die vandaag gelden) Heb je met je Bosuilbubbel een thuismatch bijgewoond, dan kom je weer in aanmerking voor een volgende thuiswedstrijd als ook alle andere bubbels aan de beurt kwamen. Hoelang het systeem van de Bosuilbubbel van kracht blijft, hangt af van de verdere ontwikkelingen rond COVID-19.