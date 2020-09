Vermoeden van corona bij Standard-trainer Montanier en Amallah

Verrassing bij Standard: geen Philippe Montanier op de persconferentie van donderdag. De Franse T1 heeft mogelijk corona, net als middenvelder Selim Amallah.

CEO Alexandre Grosjean en de Franse assistent-trainer, Mickael Debève namen de plaats van Montanier in. Er is immers een vermoeden van Covid-19 bij Montanier en Amallah. “Het lab heeft bevestigd dat iedereen negatief was, maar ze vonden twee twijfelgevallen, waaronder de coach en een speler, Selim Amallah”, zei Grosjean. “Er is geen paniek. We nemen alle nodige maatregelen. De trainer en de speler hebben geen symptomen. Maar we wachten de tegenexpertise af.”

Amallah trainde apart. Montanier zette zich apart van de groepstraining, die geleid werd door zijn assistenten Mickael Debève en Eric Deflandre. Erna werd hij in quarantaine geplaatst, in afwachten van de resultaten. Montanier en Amallah vertoonden overigens geen symptomen.