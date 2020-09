Vlaams Belang voert bij CD&V-burgemeesters actie tegen “anti-Vlaamse Vivaldicoalitie”

Vlaams Belang gaat in de 113 gemeenten waar er een CD&V-burgemeester actief is actie voeren tegen de vorming van de Vivaldi-coalitie van socialisten, liberalen, groenen en CD&V. Op Facebook komen advertenties met een afbeelding van de desbetreffende burgemeester en de boodschap: “steunt uw CD&V-burgemeester deze anti-Vlaamse regering?”, gevolgd door de oproep om het hen via mail zelf te vragen en ‘ze te doen luisteren’.

Vlaams Belang hield maandag al een ‘dweilactie’ aan het CD&V-hoofdkwartier. Daarnaast organiseert de partij een campagne op sociale media rond eerdere uitspraken tegen een Vivaldi-coalitie door CD&V-prominenten zoals justitieminister Koen Geens en Kamerfractieleider Servais Verherstraeten.

Vlaams Belang wijst erop dat uit een rondvraag van HLN en TVL blijkt dat er binnen de CD&V veel weerstand is tegen Vivaldi, die niet over een Vlaamse meerderheid beschikt. “Dit is geen sabotagecampagne, integendeel. We willen niets liever dan dat CD&V vasthoudt aan haar eigen doelstellingen zodat deze anti-Vlaamse en ultralinkse coalitie niet tot stand komt. Wat men nu op poten wil proberen zetten, is de volledige negatie van de verkiezingsuitslag in Vlaanderen. Wij weten dat, CD&V weet dat. Als er een duwtje van ons nodig is vooraleer onze christendemocratische collega’s daar naar handelen, dan zij het zo”, verklaart partijvoorzitter Tom Van Grieken.