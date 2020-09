Ratings FIFA 21 zijn bekend: De Bruyne bijna bovenaan, Hazard zakt weg

EA Sports heeft donderdag de ratings onthuld voor zijn paradepaardje FIFA 21, de nieuwst versie van de super populaire voetbalgame die op 9 oktober in de winkelrekken zal liggen. Net als bij FIFA 20 is Lionel Messi de allerbeste voetballer van het spel, al zakt zijn rating wel van 94 naar 93. Eeuweige rivaal Cristiano Ronaldo heeft een rating van 92.

De beste Belg vinden we op een gedeelde derde plaats. Kevin De Bruyne heeft net zoals in FIFA 20 een rating van 91, dat is even veel als Robert Lewandowski, Neymar en Atlético-doelman Oblak. Vorig jaar had ook Eden Hazard een rating van 91 maar door zijn vele blessures bij Real Madrid zakt de linksbuiten naar een rating van 88. Hij tuimelt daardoor van de vierde naar de 22e plek. Zijn Real-ploegmakker Thibaut Courtois is met een rating van 89 nu de tweede best Belg in FIFA 21. Ook Romelu Lukaku (65) en Dries Mertens (87e) en Toby Alderweireld (94e) halen allen met een ranking van 85 de top-honderd.

Top tien FIFA 21

1.Lionel Messi, FC Barcelona (93)

2.Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio (92)

3.Robert Lewandowski, Bayern Munchen (91)

4.Kevin De Bruyne, Manchester City (91)

5.Neymar Jr., Paris Saint-Germain (91)

6.Jan Oblak, Atletico de Madrid (91)

7.Virgil van Dijk, Liverpool (90)

8.Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (90)

9.Mohamed Salah, Liverpool (90)

10.Sadio Mané, Liverpool (90)

De volledige top-honderd kan je hier bekijken.