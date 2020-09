KV Kortrijk stelt nieuwe aanwinst voor met opvallende video

Marko Ilic tekende zopas een vierjarig contract bij KV Kortrijk. De 22-jarige Serviër komt over van Vozdovac en speelde 61 wedstrijden bij de eersteklasser in zijn thuisland en pakte daarbij negentien cleansheets.

“We zijn heel tevreden dat we Marko Ilic konden tekenen”, aldus algemeen manager Matthias Leterme. “Hij moet nu de concurrentie aangaan met Adam Jakubech. Met deze speler tekenen we iemand die stappen kan zetten in zijn carrière. Een transfer met toekomstvisie.”

Zo heeft Kortrijk nu eindelijk opnieuw drie keepers. Want doordat de club het contract van Sebastien Bruzzese niet verlengde, begon coach Yves Vanderhaeghe het seizoen met Adam Jakubech als resolute nummer één en de jonge Maxim Deman als reservedoelman. Ilic moet nu dus Jakubech het vuur aan de schenen gaan liggen. “Concurrentie is altijd goed, op elke positie. Ik zag hem vandaag voor het eerst en hij maakte indruk met zijn postuur”, aldus Kristof D’Haene.

Ilic meet 1.91 meter en begon zijn carrière ik zijn geboortestad bij FK Vojvodina. Vandaar ging het in 2018 vervolgens naar Vozdovac. De volgende stap is KV Kortrijk. Er was ook interesse uit Duitsland en Nederland. “We volgden Marko al langere tijd. We wilden een jonge doelman die meteen inzetbaar is en Marko sluit daar bij aan. Aan hem en Adam om uit te maken wie in het team staat”, besluit Leterme.

De nieuwe aanwinst werd voorgesteld met een opvallende video.