Officieel: Batshuayi trekt opnieuw op huurbasis naar Crystal Palace

Michy Batshuayi komt komend seizoen opnieuw op huurbasis uit voor Crystal Palace. Palace huurt de Rode Duivel van Chelsea, waar hij zijn eind dit seizoen aflopende contract wel met één seizoen verlengde.

De aanvaller werd eerder tussen februari en juni 2019 al door Chelsea verhuurd aan Crystal Palace. Destijds scoorde hij er zes keer in dertien optredens. Bij Chelsea bleef hij het voorbije seizoen steken op zes goals in 24 duels.

Het werd voor de 26-jarige Batshuayi zo een topweek. Dinsdag scoorde hij voor de Rode Duivels twee maal in het Nations League-duel tegen IJsland (5-1) en nauwelijks twee dagen later is er een oplossing voor zijn problematische situatie op Stamford Bridge. Daar was Batshuayi in de pikorde voorin helemaal weggezakt. Hij moest er met nieuwe aankoop Timo Werner, Olivier Giroud en Tammy Abraham liefst drie spitsen voor zich dulden.

De aanvaller, die met nummer 23 zal gaan spelen bij Palace, was dan ook erg tevreden. “Ik voel me hier thuis. Ik heb een goed seizoen nodig hier en ga hard werken met mijn teammaats om dat te bereiken. Het is niet mijn eerste keer hier. Ik ken de spelers en de staf al. Iedereen is blij met mijn komst. Voor mij was dit de beste beslissing.”

Voor Batshuayi is het de vierde uitleenbeurt sinds zijn komst naar Chelsea in 2016. De Blues leenden hem eerder uit aan Borussia Dortmund (voorjaar 2018), Valencia (najaar 2018) en Crystal Palace (voorjaar 2019). In de zomer van 2016 betaalden de Londenaars nog veertig miljoen euro aan Olympique Marseille voor Batshuayi. De club wil nog een stevige som van dat bedrag recupereren en verlengde daarom de in juni 2021 aflopende overeenkomst van de spits met één jaar. Bij Chelsea kwam hij tussendoor tot een respectabele 25 goals in 77 wedstrijden. Hij was er echter nooit eerste keus.