Hij bracht al een president ten val en doet nu ook Donald Trump zweten: de ‘beste reporter aller tijden’

Hij bracht president Nixon ten val. Won twee Pulitzerprijzen, de meest prestigieuze bekroning in de Amerikaanse journalistiek. Schreef 13 boeken over Amerikaanse politiek die de top van de bestsellerlijsten haalden. Zeggen dat Robert “Bob” Woodward (77) – ondanks enkele kemels – een icoon van de journalistiek is, is een understatement van jewelste. En nu brengt “de beste reporter aller tijden” ook president Trump in nauwe schoentjes. Wie is die man, en hoe peutert hij elke keer weer spraakmakende zaken boven waar anderen falen?