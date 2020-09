Delphine Boël wil ‘prinses van België’ genoemd worden: arrest valt ten laatste op 29 oktober

Het Brusselse hof van beroep zal ten laatste op 29 oktober zijn arrest vellen in de zaak-Boël. Dat hebben de advocaten van Delphine Boël en koning Albert donderdagnamiddag meegedeeld na afloop van de laatste zitting in het dossier. Op die zitting heeft koning Albert niet langer het wettelijke vaderschap betwist, maar is wel gepleit over de vraag van Delphine Boël om de achternaam van haar wettelijke vader te dragen, en de titels “Hare Koninklijke Hoogheid” en “prinses van België”.

“Het esstentiele is bereikt, aangezien niemand nog in twijfel trekt dat Delphine de dochter is van Albert II”, zegt meester Marc Uyttendaele, de advocaat van Delphine Boël. “Deze zitting ging dan ook over de gevolgen van die erkenning. Dat zijn zaken die haar toekomen, net zoals ze toekomen aan de andere kinderen van koning Albert. Mijn cliënte heeft nooit enige andere bedoeling gehad dan op exact dezelfde manier behandeld te worden als de andere kinderen van de koning, haar broers en zus. De titel van prinses is op zich dan ook niet belangrijk maar we kunnen niet aanvaarden dat een kind anders behandeld wordt dan de andere. Wat we voor mevrouw Boël vragen, geldt bij uitbreiding natuurlijk ook voor haar kinderen.”

Ook volgens meester Alain De Jonge wil Delphine Boël vooral de titel prinses dragen om als gelijke behandeld te worden als haar broers en zus, koning Filip, prinses Astrid en prins Laurent: “Het minste onderscheid in behandeling zou door anderen aangegrepen kunnen worden om haar te discrimineren en deze procedure is net opgestart om een einde te maken aan de discriminatie.”

“Koning Albert heeft zich naar de wijsheid van het hof van beroep gedragen als het over de erkenning van het wettelijk vaderschap ging, nu is komen vast te staan dat hij de biologische vader is van mevrouw Boël, iets wat hij niet wist”, zegt meester Alain Berenboom, advocaat van de koning. “Er is wel gepleit over de gevolgen van die erkenning, over de naam en de titel van prinses. Volgens ons zou mevrouw Boël vooral voor dat laatste administratieve stappen moeten zetten. Het hof kan volgens ons die titel niet toekennen, dat kan alleen de uitvoerende macht. Verder is dit het einde van een zaak die pijnlijk was voor alle partijen, ook voor koning Albert die hier ongevraagd bij betrokken is geworden.”

