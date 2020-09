Baby Pia, één jaar na de campagne: “Wat als ze straks vindt dat wij het helemaal verkeerd hebben aangepakt?”

/ Wilrijk -

Exact een jaar geleden begon een sms-actie voor een meisje met de naam Pia. En met een gemene spierziekte. Vlaanderen sms’te de spuit van twee miljoen bijeen, en hief haar doodvonnis op. En kijk, nu racet Pia door het huis, in haar gocart-rolstoel. Haar mama, Ellen De Meyer, kijkt ernaar en glundert. En ze praat. Over haar dochter, nu en later. “Wat als Pia straks vindt dat wij het helemaal verkeerd hebben aangepakt? Dat we haar nooit hadden mogen mediatiseren om haar leven te redden?”