België stuurt 13-koppig team van B-Fast naar Moria na branden in vluchtelingenkamp

België stuurt een medisch noodteam van B-Fast naar het vluchtelingenkamp in Moria, waar de voorbije dagen felle branden gewoed hebben. Het kamp is grotendeels vernield.

“Het medische team zal voornamelijk bestaan uit gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen”, zegt minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin. “Zij zullen de Griekse gezondheidswerkers ondersteunen om de meest getroffenen van passende zorg en behandeling te voorzien in het kader van de Covid-19-pandemie. Naast het nemen van monsters en het uitvoeren van tests zal het Belgische medische team zijn expertise delen in triagestations en opleidingen verzorgen op het gebied van hygiënemaatregelen. België wil zijn solidariteit betuigen met de mensen die door de brand zijn getroffen, met de plaatselijke bevolking en met de Griekse autoriteiten.”

Dat België het noodteam, 13 personen tellend, naar Lesbos stuurt is een reactie op het verzoek van het Griekse ministerie van Volksgezondheid aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om haar te helpen de totale verwoesting van het opvangcentrum op te vangen en de verspreiding van Covid-19 in het brandende kamp te voorkomen. “Griekenland heeft met name behoefte aan een medisch noodteam en een mobiel rapid response laboratorium, en ook aan essentiële apparatuur. Naast het medische team worden dekens en slaapzakken geleverd via een C-130-transportvliegtuig”, klinkt het bij Defensie.