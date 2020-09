Opscheppen in het Witte Huis: zo probeerde Trump indruk te maken op Bob Woodward

Liefst 18 keer heeft de gerenommeerde Amerikaanse journalist Bob Woodward president Donald Trump geïnterviewd voor zijn nieuwste boek, dat volgende week verschijnt. Bij elke ontmoeting deed de president wat hij kon om indruk te maken op de man. Het boek biedt dan ook een fascinerende blik achter de schermen van het Witte Huis.

In 2018 bracht Bob Woodward, de journalist van The Washington Post die het Watergateschandaal destijds aan het licht bracht, zijn eerste boek over Donald Trump uit. De ijdele Amerikaanse president was daar niet tevreden mee. Niet zozeer om de inhoud, wel om het feit dat Woodward hem niet gevraagd had om eraan mee te werken.

En dus bood hij Woodward van december 2019 tot eind juli van dit jaar alle medewerking voor het nieuwe boek. Liefst achttien keer werd hij geïnterviewd, en de president haalde tijdens die ontmoetingen alles uit de kast om indruk te maken op de nochtans erg kritisch tegenover hem staande Woodward.

LEES OOK. Trump geeft toe dat hij Amerikanen bewust misleidde over coronavirus: “Ik heb het geminimaliseerd”

Kim Jong-un

Trump leidde de journalist bijvoorbeeld enthousiast rond in het Witte Huis op het eerste van die interviews, op 5 december 2019. Het charmeoffensief van de president begint dan met het tonen van de foto’s in zijn Oval Office. “Ik zal je iets tonen dat redelijk cool is”, zei Trump, waarna hij hem foto’s toonde van zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in de gedemilitariseerde zone. “Dit ben ik met hem. Dat is de grens, zie je? Daar ben ik dan over gestapt. Redelijk cool. Toch? Niemand heeft dat ooit gedaan.” Volgens Woodward was Trump trotser op de foto’s dan op de gebeurtenis zelf.

Hij toonde ook andere zaken die op zijn bureau lagen en schepte voortdurend op. “Ik heb presidenten Carter, Clinton, Bush en Obama geïnterviewd in het Oval Office. Allemaal zaten ze in de presidentiële zetel, maar niemand schepte op met hebbedingen en foto’s zoals Trump.” Een week later, op 13 december, kwam Woodward terug en kreeg hij de foto op posterformaat. “Ik weet niet eens waarom ik je dit geef, het is de enige die ik heb”, zei Trump toen. Trump toonde hem ook het geheime kantoortje achteraan het Oval Office. The Monica Room, noemde Trump dat, een knipoog naar de affaire tussen Bill Clinton en Monica Lewinsky.

Liegen over sociale media

Aan de telefoon schepte hij dan weer op over zijn populariteit op sociale media, maar de waarheid sprak hij niet. “Ik ben nummer één op Facebook. Niemand heeft meer fans en volgers dan ik”, zei hij, terwijl dat helemaal niet zo is. Nog een voorbeeld van hoe Trump onder de indruk was? Toen Melanie eens binnenwandelde en Trump haar vroeg om weg te gaan. “Schatje, ik ben nu met Bob Woodward aan het praten.”

Dat Trump wel degelijk bezorgd was om wat Woodward zou schrijven, blijkt uit de talrijke momenten waarop hij hengelde naar reacties. “Het zou een eer zijn als je een goed boek over me schrijft”, zei hij bijvoorbeeld een paar keer. “Waarschijnlijk ga je me toch te kakken zetten”, zei hij op andere momenten. “Zo gaat dat nu eenmaal. Uiteindelijk schrijf je wellicht een heel slecht boek. Wat kan ik zeggen?”