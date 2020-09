Drama in Moria maakt nog eens duidelijk dat Europees migratiebeleid op de schop moet, maar hoe?

De dramatische omstandigheden in het vluchtelingenkamp in Moria, op het Griekse eiland Lesbos, bewijzen opnieuw hoe hoogdringend de hervorming van het Europees migratie- en asielbeleid is. Het nieuwe pact inzake migratie dat de Commissie eind van de maand voorstelt, moet toestanden zoals op Lesbos helpen vermijden. Of het ook zal lukken?