PVDA lanceert miljonairsroutes met symbolische halte

De uiterst linkse PVDA geeft een boekje uit met twaalf wandel- en fietsroutes in de provincie Antwerpen. Het zijn zogeheten miljonairsroutes, die langs riante villa’s en huizen van rijke landgenoten leiden. Nog tot eind oktober kan iedereen zich inschrijven voor zo’n fiets- of wandeltocht. In heel België heeft de partij 75 dergelijke routes uitgestippeld.

Met deze miljonairsroutes wil PVDA haar eis voor de invoering van een miljonairstaks ondersteunen. De partij wil een grotere belasting heffen op de grootste vermogens.

Op elke route is er een symbolische halte aan een woon-zorgcentrum. “In de woon-zorgcentra speelde zich tijdens de coronacrisis een drama af dat de politieke wereld alweer bijna vergeten is”, aldus Peter Mertens. “Jarenlange besparingen, slechte aanpak van de crisis en commercialisering van de ouderenzorg resulteerden in enorm veel sterfgevallen in woon-zorgcentra.”