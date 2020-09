Gaat België vluchtelingen uit Moria opvangen? “De vraag is ons nog niet gesteld”

Het is nog niet duidelijk of ons land ook migranten uit het in vlammen opgegane vluchtelingenkamp in Moria zal opvangen. Onder meer Duitsland, Nederland en Frankrijk gaven al aan in opvang te zullen voorzien, maar ons land wacht met beslissen tot de vraag officieel gesteld wordt.

Meer dan 12.000 vluchtelingen moeten na de brand in het vluchtelingenkamp in Moria op zoek naar een ander onderkomen. Er wordt hoopvol gekeken in de richting van de Europese Unie en de lidstaten. Onder meer Duitsland, Nederland en Frankrijk zeiden donderdag al dat ze bereid zijn om vluchtelingen op te vangen.

In ons land is er nog niets beslist. “De situatie is niet eenvoudig”, klinkt het op het kabinet van Maggie De Block. “Griekenland is een soeverein land en we kunnen niets doen zolang de vraag ons niet gesteld wordt.”

De andere landen zeiden nochtans wel al dat ze bereid zijn om migranten op te vangen. “Wij weten niet hoe dat gegaan is. Dat zou uit eigen initiatief kunnen zijn. In ieder geval: wij hebben van Griekenland noch van de Europese Unie de vraag gekregen, dus is helpen nog niet aan de orde. Als de vraag komt, zullen we bekijken of het mogelijk is.”

Er zijn veel parameters die dan in overweging genomen moeten worden, klinkt het nog op het kabinet. “Ons land pleit bijvoorbeeld al langer voor een stabiel asiel- en migratiebeleid met objectiviteit, om te bepalen hoeveel elke lidstaat bijdraagt. Als ze die oefening zou doen, zou blijken dat België al veel meer bijdraagt dan anderen. We pleiten voor solidariteit. Dat zullen we daarin meenemen.”