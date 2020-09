Na week vol tegenslagen: met lege handen naar de koning

Preformateurs Conner Rousseau en Egbert Lachaert hebben vrijdag weinig te melden op hun elektronische vergadering met de koning. De afgelopen week is er zo goed als geen vooruitgang gemaakt.

Vorige vrijdag luidde het nog dat ze tegen nu minstens een formateur zouden voorstellen. Maar al op zondag bleek dat de partijen veel te verdeeld waren om zich achter iemand te scharen. Ook over de inhoud zaten de voorzitters amper samen. Door een vertrouwensbreuk met CD&V op maandag en de positieve corona-test van Lachaert op dinsdag misten de preformateurs hun start volkomen.

Zelfs de sherpa’s, die de politieke discussies technisch voorbereiden, zagen elkaar deze week maar enkele keren. Donderdagmiddag hielden de partijvoorzitters wel een digitale vergadering. Daarop werd in de eerste plaats afgesproken hoe ze zouden werken en wat ze de koning zouden vertellen.

Over premier Sophie Wilmès (MR), die altijd had gezegd dat ze uiterlijk tot 17 september zou aanblijven, werd nu beslist dat ze nog twee weken langer zal aanblijven. Ondanks een meerderheid die dat scenario steunt, zal Wilmès in de Kamer toch uitleg moeten geven. Vlaams Belang en N-VA hebben interpellaties ingediend. “De premier veegt haar voeten aan haar eigen belofte”, zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover. “Qua minachting voor het parlement kan dat tellen.”