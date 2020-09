Turkse staartploeg van Capa en Nilis haalt drie spelers uit Jupiler Pro League op één dag: Adzic, Paintsil en Bolingi

MKE Ankaragücü, de Turkse staartploeg waar onze landgenoot Fuat Capa coach en Luc Nilis assistent is, heeft donderdag de komst van maar liefst drie spelers uit de Jupiler Pro League aangekondigd. Joseph Paintsil (KRC Genk), Luka Adzic (RSC Anderlecht) en Jonathan Bolingi (Antwerp) worden voor de rest van het seizoen gehuurd.

Bolingi, een 26-jarige Congolese aanvaller, werd vorig seizoen door de Great Old uitgeleend aan Eupen. Hij scoorde er vier goals in 23 wedstrijden. In de eerste vier competitieduels van dit seizoen mocht hij van coach Leko alleen invallen tegen Cercle Brugge.

De 22-jarige Paintsil, een Ghanese flankspeler, kwam afgelopen seizoen in 23 duels tot een goal en een assist. Dit seizoen speelde hij nog geen minuut voor Genk in de eerste vier competitiematchen.

Luka Adzic, 21, werd afgelopen seizoen sinds januari door RSCA uitgeleend aan FC Emmen. De Servische winger kwam drie keer in actie in de Eredivisie (een goal). Voor de jaarwissel mocht hij vijf keer opdraven in de Jupiler Pro League.