FC Barcelona houdt voorzittersverkiezingen op 20 en 21 maart

FC Barcelona kiest op 20 en 21 maart 2021 haar nieuwe voorzitter. Dat maakte de club donderdag bekend. Huidig voorzitter Josep Maria Bartomeu werd in 2014 benoemd. Er was de voorbije maanden enorm veel kritiek op zijn functioneren. Het dreigende vertrek van sterspeler Lionel Messi leek de druppel die de emmer deed overlopen, maar Messi bond intussen in en blijft komend seizoen nog bij de Catalanen.