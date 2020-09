RECONSTRUCTIE. Hoe expliciete beelden al anderhalve week de ronde deden, totdat één BV er genoeg van had

Bekende mannelijke gezichten in expliciete foto’s en filmpjes: het is sinds anderhalve week ‘talk of the town’. Op het internet en daarbuiten. Op fora, in WhatsApp-groepjes en de op sociale media worden ze massaal gedeeld en becommentarieerd. Een uiterst pijnlijke zaak voor de betrokkenen, maar ze kiezen ervoor om er niet op te reageren. Tot gisteren een van hen in de schijnwerpers stapte. Een reconstructie.