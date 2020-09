Juventus en Higuain bereiken akkoord over ontbinding contract

Juventus en Gonzalo Higuain hebben een financieel akkoord bereikt om het contract van de Argentijn, dat zijn laatste jaar zou ingaan, te ontbinden. Dat berichten donderdagavond diverse Italiaanse mediastations. Higuain werd de voorbije weken gelinkt aan een overstap naar MLS-club Inter Miami van eigenaar David Beckham.

“In de afgelopen uren is een akkoord gevonden en Higuain zou al op het vliegtuig richting Miami zitten”, wist de Gazetta dello Sport te vertellen.

Ook Sky Sport verzekerde dat het akkoord intussen “geofficialiseerd” is en de Argentijn de laatste details nog zal afhandelen met Inter Miami. Juventus heeft nog geen bevestiging gegeven.

Het contract van Higuain loopt tot 2021, maar de nieuwe trainer van Juventus, Andrea Pirlo, had al aangegeven niet meer te rekenen op de aanvaller.

“Het was een grote kampioen en een grote speler, maar de cyclus is op zijn einde”, sprak de trainer over de 32-jarige doelpuntenmaker, die in 2016 door de Italiaanse kampioen werd overgenomen van Napoli voor 90 miljoen euro.

Inter Miami heeft sinds kort met Blaise Matuidi al een ex-speler van Juventus in zijn rangen.

Higuain is de laatste maanden verschillende keren in moeilijkheden gekomen en is ver verwijderd van het niveau dat hij in 2015-16 haalde, wanneer hij met Napoli de Italiaanse competitie afsloot als topschutter en het doelpuntenrecord van de Serie A verbrak (36, hetgeen afgelopen jaar geëvenaard werd door Ciro Immobile).

Het vertrek van Higuain was een prioriteit voor Juventus, dat in de persoon van Pirlo graag een nieuwe nummer 9 wil aantrekken om Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala te ondersteunen.

Luis Suarez is een van de namen die het meest genoemd wordt in de Italiaanse pers. Deze piste blijft wel onzeker, zeker nu zijn boezemvriend Lionel Messi langer bij Barcelona blijft. Ook namen als Edin Dzeko en Alvaro Morata, die de kleuren van Juventus al droeg tussen 2014 en 2016, doen de ronde.

