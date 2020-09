Kevin is hetero maar heeft dwangstoornis die hem op mannen doet vallen

Ooit al gehoord over HOCD of Homosexual Obsessive Compulsive Disorder? U bent niet de enige die nu zegt, wat?

Kevin, een Vlaamse man, vertelde er donderdagavond in Gert Late Night op VIER openlijk over. Hij is overtuigd hetroseksueel, getuigde hij. Maar op een vergadering, enkele jaren geleden, kreeg hij plots gevoelens voor een man.

Omdat die gedachte hem niet losliet, is hij op het internet naar een verklaring gaan zoeken. En die verklaring is dat hij HOCD heeft, een soort dwangstoornis. Maar niet een om om de haverklap zijn handen te willen wassen of de deurklinken te willen ontsmetten. Maar een die hem naar mannen laat verlangen, hoewel niet homo- en biseksueel is.

Intussen volgt hij therapie in Nederland om van zijn dwangstoornis af te geraken.