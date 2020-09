Anderlecht-CEO Karel van Eetvelt: “Jérémy Doku? Als pakweg Liverpool plots met een waanzinnig bod komt, moet je dat bekijken”

Vijf simpele vragen aan een sterke man uit Belgisch voetbal. Niet meer, niet minder. Vandaag aan de beurt: Karel van Eetvelt, CEO van Anderlecht. “Anthony Vanden Borre is als familie.”

Anthony Vanden Borre moet naar de U21. Waarom?

“We werken al maanden met Anthony, maar stellen vast dat het op zijn 32ste niet evident is om de intensiteit en snelheid op te pikken. Vooral omdat hij al meer dan drie jaar geen match op hoog niveau speelde. Maar we laten Vanden Borre niet vallen. Hij traint niet meer met de A-ploeg, maar kan ons nog van dienst zijn. Op basis van zijn talent kan hij nuttig zijn in de voorbereiding van sommige wedstrijden.”

Als sparringpartner? Promoveer je Vanden Borre dan niet beter tot jeugdtrainer?

“Anthony blijft alleszins zo lang mogelijk bij de club. Hij is als familie en wil dat zelf ook. We bespreken nu met hem hoe hij zelf zijn toekomst ziet. Vanden Borre maakte zoveel mee dat hij een goeie gids is voor de jeugd. Maar wie weet komt hij ooit alsnog bovendrijven als voetballer. Als er één is die dat kan...”

Milic moet ook naar de U21. Lukt het om vóór 5 oktober nog tien overbodige spelers te verkopen?

“Door de coronacrisis ligt de markt heel moeilijk om spelers te verkopen. Zeker als het over jongens gaat die weinig speelden. Maar we werken hard aan oplossingen voor sommige gasten (Milic, Sanneh, Sa, Lawrence, Nkaka, Adzic, Dauda, Abazaj, Vranjes, nvdr.).”

Bent u bang om Jeremy Doku nog te verliezen aan Liverpool?

“Bang? Nooit. Alleen kun je bij een Belgische club nooit zeggen dat iets onmogelijk is. Als pakweg Liverpool plots met een waanzinnig bod komt, moet je dat bekijken. Hoeveel? Daar plak ik liever geen bedrag op, maar AA Gent zette de toon met David. Voor alle duidelijkheid: voorlopig speculeren alleen de media over Doku en Liverpool.”

Kompany begon met 2 op 6. Is het ­crisis als hij zondag niet wint van Cercle?

“Ik ga niet de persoon zijn die de druk nodeloos verhoogt. Anderlecht moet altijd winnen, maar we hebben gekozen voor een bepaald project. Daar maken we het allerbeste van. Intern is er geen nervositeit. Die is er misschien bij de buitenwereld, maar wij weten waarmee we bezig zijn. Staf en spelers bewaren de rust. Iedereen is ervan overtuigd dat het goed komt.”